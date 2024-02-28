ATP объявила о сотрудничестве с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о заключении сотрудничества с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).

Крупное соглашение сделает PIF титульным спонсором рейтинга организации, молодёжного Итогового чемпионата и Итогового турнира ATP, который в 2024 году вновь будет сыгран в Турине (Италия).

Помимо этого, PIF станет партнёром таких крупных турниров, как "Мастерсы" американской серии в Индиан-Уэллсе и Майами, в Мадриде (Испания) и турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

"Наше стратегическое партнёрство с PIF знаменует важную веху для тенниса. Это совместное обязательство продвигать будущее нашего вида спорта. Благодаря вниманию PIF к запросам следующих поколений, поощрению инноваций и созданию возможностей для всех мы подготовили почву для нового трансформационного периода прогресса", — приводит слова CEO ATP Массимо Кальвелли пресс-служба организации.