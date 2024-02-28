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Ястремская: Я не знаю, вдохновляю ли я людей, но стараюсь выложиться на корте по полной

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Теннисистка поделилась эмоциями после победы

Ястремская: Я не знаю, вдохновляю ли я людей, но стараюсь выложиться на корте по полной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями турнире WTA в Сан-Диего.

"После Austalian Open я поехала на турнир в Линце. Там я сыграла два матча. Оттуда я поехала прямо домой. Я провела там целую неделю. Я бы не сказала, что это был какой-то качественный отдых. Потому что ты находишься в напряжении и надо оставаться сосредоточенной, потому что где-то в час или в два часа ночи они начинают свои массовые атаки дронов. Поэтому тебе всегда надо следить за информацией, которую пишут в пабликах, идут ли дроны в нашем направлении или нет. Поэтому довольно долго ты не ложишься спать. И если что-то происходит, то надо спускаться в паркинг. Это я и делала трижды за одну неделю. Поэтому я бы не сказала, что я сильно отдохнула, но мне было приятно побыть дома и, конечно же, увидеть свою семью".

"Я не знаю, вдохновляю ли я людей. Но я точно стараюсь выложиться на корте на полную, чтобы показать, что я тоже стараюсь бороться. Я также стараюсь много говорить об этом. Я думаю, вам нужно спросить людей, вдохновляю ли я их, но (военные), которые защищают нас и борются за нас, я думаю, что они вдохновляют людей больше, чем спортсмены", - сказала Ястремская, отвечая на этот вопрос.

"На самом деле я очень горжусь собой, потому что предыдущие три года были тяжелыми для меня. Было очень тяжело. Я даже не могла попасть в топ-70. Я просто полностью сняла с себя давление. До этого я слишком сильно давила на себя, по поводу всего. Накануне Открытого чемпионата Австралии я сказала себе: "Ладно, больше никакого давления". Я просто хочу чувствовать себя счастливой на корте и наслаждаться (им)".

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Даяна Ястремская
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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