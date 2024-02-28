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Даяна Ястремская: Тяжело играть против соперниц из стран-агрессоров

Теннис

Украинке морально тяжело даются такие матчи

Даяна Ястремская: Тяжело играть против соперниц из стран-агрессоров

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, как относится к матчам, когда её соперницами становятся теннисистки из стран-агрессоров.

"Конечно, тяжело играть против них. Они спортсменки. Они люди. Ты пытаешься отделить это, но в то же время, глубоко внутри себя ты понимаешь, что играешь против кого-то из страны, которая нападает на твою страну, которая убивает детей, убивает людей в нашей стране. Трудно отделить спортсмена и человека от страны, которая устраивает тяжелые времена для нашей страны и нашего народа", — сказала Ястремская.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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