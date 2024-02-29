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Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Теннис

Украинка одержала уверенную победу

Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Остине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в третий раунд соревнований на турнире в Остине. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио.

Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Камила Осорио (Колумбия) 6:1, 6:2

Матч продлился чуть более часа. За это время украинка проиграла два гейма на своей подаче и сделала семь брейков.

Ангелина Калинина сыграет в четвертьфинале турнира WTA впервые с октября прошлого года, когда дошла до этой стадии на турнире в Чжэнчжоу.

Следующей соперницей Калининой стала пятая сеяная Диан Парри из Франции.

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