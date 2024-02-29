Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Украинка одержала уверенную победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в третий раунд соревнований на турнире в Остине. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио.
Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Камила Осорио (Колумбия) 6:1, 6:2
Матч продлился чуть более часа. За это время украинка проиграла два гейма на своей подаче и сделала семь брейков.
Ангелина Калинина сыграет в четвертьфинале турнира WTA впервые с октября прошлого года, когда дошла до этой стадии на турнире в Чжэнчжоу.
Следующей соперницей Калининой стала пятая сеяная Диан Парри из Франции.
Популярное сейчас
- Кубок Англии. Челси – Лидс 3:2. Мудрик забивает — синие шагают в четвертьфинал
- Мудрик забил Лидсу в Кубке Англии. Это его пятый гол в сезоне. Видео
- Кубок Англии: Состоялась жеребьевка 1/4 финала
- Марта Костюк уверенно стартовала на турнире в Сан-Диего
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО