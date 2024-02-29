Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в третий раунд соревнований на турнире в Остине. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио.

Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Камила Осорио (Колумбия) 6:1, 6:2

Матч продлился чуть более часа. За это время украинка проиграла два гейма на своей подаче и сделала семь брейков.

Ангелина Калинина сыграет в четвертьфинале турнира WTA впервые с октября прошлого года, когда дошла до этой стадии на турнире в Чжэнчжоу.

Следующей соперницей Калининой стала пятая сеяная Диан Парри из Франции.