Каспер Рууд впервые за 4 месяца попадет в топ-10 рейтинга

Финалист турниров серии "Большого шлема", 25-летний норвежский теннисист Каспер Рууд в начале следующей недели вернётся в топ-10 мирового рейтинга впервые с ноября 2023 года.

В данный момент Рууд занимает девятую позицию (3175 очков), это означает, что Каспер поднимется сразу как минимум на две строчки.

В текущем сезоне Рууду пока не удалось завоевать ни одного титула.