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Каспер Рууд впервые за 4 месяца попадет в топ-10 рейтинга

Теннис

На данный момент на счету теннисиста 3175 очков

Каспер Рууд впервые за 4 месяца попадет в топ-10 рейтинга

Фото: Tennis World USA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист турниров серии "Большого шлема", 25-летний норвежский теннисист Каспер Рууд в начале следующей недели вернётся в топ-10 мирового рейтинга впервые с ноября 2023 года.

В данный момент Рууд занимает девятую позицию (3175 очков), это означает, что Каспер поднимется сразу как минимум на две строчки.

В текущем сезоне Рууду пока не удалось завоевать ни одного титула.

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Каспер Рууд
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