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Каспер Рууд впервые за 4 месяца попадет в топ-10 рейтинга
На данный момент на счету теннисиста 3175 очков
Фото: Tennis World USA
Финалист турниров серии "Большого шлема", 25-летний норвежский теннисист Каспер Рууд в начале следующей недели вернётся в топ-10 мирового рейтинга впервые с ноября 2023 года.
В данный момент Рууд занимает девятую позицию (3175 очков), это означает, что Каспер поднимется сразу как минимум на две строчки.
В текущем сезоне Рууду пока не удалось завоевать ни одного титула.
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