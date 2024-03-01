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Даяна Ястремская покидает турнир в Сан-Диего
Украинская теннисистка покинула турнир во втором круге соревнований
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает турнир WTA 500 в США. В матче второго круга она уступила Анне Блинковой.
Сан-Диего, США. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Анна Блинкова 6:7(6), 2:6
Украинская теннисистка потерпела первое поражение в двух встречах с Блинковой. В прошлом году Ястремская обыграла соперницу во втором круге турнира WTA 125 в Реусе.
Матч продлился 1 час и 27 минут. За это время украинка сделала 6 эйсов и реализовала 3 из 7 брейкпоинтов.
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