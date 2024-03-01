Седьмая ракетка мира Хольгер Руне вышел в третий круг турнира в Акапулько

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне вышел в третий круг теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).

Акапулько. Второй круг

Хольгер Руне — Александр Ковачевич 7:6, 6:2

Во втором раунде датчанин обыграл 93-ю ракетку мира американца Александра Ковачевича.

Встреча теннисистов длилась 1 час 50 минут. На счету Руне девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи. Ковачевич отметился семью эйсами и двумя двойными ошибками, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Руне сыграет с Каспером Руудом.