  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Россиянина Рублева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира в Дубае
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россиянина Рублева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира в Дубае

Теннис
Обновлено

Он использовал нецензурную лексику в адрес судьи

Россиянина Рублева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира в Дубае

Фото: ABS-CBN News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Российского теннисиста Андрей Рублёв дисквалифицировали с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Причиной стал мат в сторону линейного судьи в концовке третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Победа в матче была присуждена казахстанцу, а матч остановили при счёте 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

К моменту окончания встречи теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту.

В финале Александр Бублик сыграет либо с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым, либо с 18-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером.

По теме
yellow-arrow
Победитель трёх турниров серии Большого шлема Стэн Вавринка пропустит Мастерс в Майами
yellow-arrow
Акапулько. Стефанос Циципас потерпел поражение от Алекса де Минора в четвертьфинале соревнований
yellow-arrow
Седьмая ракетка мира Хольгер Руне вышел в третий круг турнира в Акапулько
Андрей Рублев
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости