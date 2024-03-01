Россиянина Рублева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира в Дубае

Российского теннисиста Андрей Рублёв дисквалифицировали с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Причиной стал мат в сторону линейного судьи в концовке третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Победа в матче была присуждена казахстанцу, а матч остановили при счёте 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

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К моменту окончания встречи теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту.

В финале Александр Бублик сыграет либо с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым, либо с 18-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером.