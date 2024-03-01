Названы обладатели уайлд-кард на турнире в Индиан-Уэллсе

Стали известны обладатели уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 и "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Список спортсменов опубликовала пресс-служба турниров. Соревнования пройдут с 6 по 17 марта.

Право выступить в женской основной сетке получили семикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде из США Винус Уильямс, Каролина Возняцки и Эмма Радукану. Также уайлд-кард получили Каролина Плишкова, Паула Бадоса, Аманда Анисимова, Эшлин Крюгер и Маккартни Кесслер.

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В мужскую сетку основы были приглашены чех Якуб Меншик, итальянец Фабио Фоньини, а также представители США Брендон Накашима, Патрик Кипсон и Александр Ковачевич.