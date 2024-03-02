Калинина о выходе в полуфинал Остина: Понятия не имею, как мне это удалось

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала выход в полуфинал турнира серии WTA250 в американском Остине.

"Как мне удалось изменить ход поединка в свою пользу? Понятия не имею (смеется). Честно, я не подозреваю. Я просто сражалась, сражалась, сражалась. Я все время проигрывала и проигрывала. Я думала: "О, Боже, девочка, прошло всего 45 минут. Ты можешь еще немного поиграть?" И вот так, розыгрыш за розыгрышем... Не знаю, каким чудом я выиграла тот второй сет. Моя соперница начала этот матч очень хорошо, ее резаные удары были невероятными. Мой муж, когда я разогревалась перед матчем, он пробивал мне резаные, но его резаные просто смешны по сравнению с ее ударами (все смеются). Так что я была совсем не готова к такому уровню. Но, слава Богу, я нашла ритм. Поэтому я хочу отдать ей должное, Парри играла невероятно.

Что я говорила себе, чтобы не отчаиваться и оставаться в игре? Если говорить о ментальной стойкости, я многому научилась у топ-игроков. Я много играла с ними в прошлом сезоне. Был матч, в котором я выигрывала 5:1, а моя соперница обыграла меня 7:6. Так что они никогда не сдаются, ни в одном розыгрыше. Поэтому, если хочешь победить, ты должен выкладываться на 100% в каждом моменте, иначе тебя обыграют. При этом я также научилась тому, что и вернуться в матч можно всегда.

Есть ли для меня разница с кем играть следующий матч? Знаете, я уже рассказывала, что не проверяю сетку, а иду от матча к матчу. Вот первый раунд, теперь второй раунд… Даниэль Коллинс и Ван Сию очень разные, одна правша, другая – левша. Они обе играют агрессивно и кто бы из них ни выиграл, в любом случае меня ждет тяжелый матч" – сказала наша теннисистка.

Напомним, что в полуфинальном поединке соревнований Ангелина сыграет против китаянки Сию Ван.