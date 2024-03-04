Испанская дуэль. Карлос Алькарас переиграл Рафаэля Надаля в выставочном турнире Netflix Slam

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл соотечественника Рафаэля Надаля в выставочном турнире Netflix Slam.

Netflix Slam

Карлос Алькарас — Рафаэль Надаль 3:6, 6:4, 14:12

Теперь Алькарас и Надаль будут готовиться к турниру в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта.

Напомним, Алькарас и Надаль провели между собой три официальных матча, в которых дважды победу одержал Рафаэль и один раз победил Карлос.