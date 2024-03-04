  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Испанская дуэль. Карлос Алькарас переиграл Рафаэля Надаля в выставочном турнире Netflix Slam
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанская дуэль. Карлос Алькарас переиграл Рафаэля Надаля в выставочном турнире Netflix Slam

Теннис

Молодость взяла верх над опытом

Испанская дуэль. Карлос Алькарас переиграл Рафаэля Надаля в выставочном турнире Netflix Slam

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл соотечественника Рафаэля Надаля в выставочном турнире Netflix Slam.

Netflix Slam

Карлос Алькарас — Рафаэль Надаль 3:6, 6:4, 14:12

Теперь Алькарас и Надаль будут готовиться к турниру в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта.

Напомним, Алькарас и Надаль провели между собой три официальных матча, в которых дважды победу одержал Рафаэль и один раз победил Карлос.

По теме
yellow-arrow
Марта Костюк остановилась в шаге от триумфа на турнире WTA-500 в Сан-Диего
yellow-arrow
Надаль: Для меня приоритет – постараться выйти из Индиан-Уэллса невредимым
yellow-arrow
Костюк – о полуфинале Сан-Диего: Я до сих пор не понимаю, как мне удалось сделать этот камбек
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости