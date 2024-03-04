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Испанская дуэль. Карлос Алькарас переиграл Рафаэля Надаля в выставочном турнире Netflix Slam
Молодость взяла верх над опытом
Фото: Eurosport
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл соотечественника Рафаэля Надаля в выставочном турнире Netflix Slam.
Netflix Slam
Карлос Алькарас — Рафаэль Надаль 3:6, 6:4, 14:12
Теперь Алькарас и Надаль будут готовиться к турниру в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта.
Напомним, Алькарас и Надаль провели между собой три официальных матча, в которых дважды победу одержал Рафаэль и один раз победил Карлос.
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