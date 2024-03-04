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Вслед за Циципасом. Хольгер Руне объявил о проведении благотворительной акции на Мастерсе в Индиан-Уэллсе
Датчанин отправит все вырученные средства в фонд помощи нуждающимся детям
Фото: Stockholm Open
Седьмая ракетка мира, 20-летний датчанин Хольгер Руне заявил о проведении благотворительной акции на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта. Деньги пойдут в фонд помощи нуждающимся детям.
Каждый эйс, исполненный датчанином, будет приравнен к 2500 датских крон (≈ $ 364).
"В этом году на турнире в Индиан-Уэллсе я буду работать не только ради победы, но и ради дела, которое очень много для меня значит. Я буду жертвовать по 2500 датских крон в фонд помощи детям за каждую подачу навылет во время турнира в Индиан-Уэллсе, который скоро начнётся. Минимальная сумма моего пожертвования составит 50 тыс. датских крон", — написал спортсмен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Напомним, ранее подобную акцию проводил греческий теннисист Стефанос Циципас, который перед стартом турнира в Акапулько (Мексика) пообещал пожертвовать $ 1000 за каждый свой эйс на соревнованиях на поддержку жителей, пострадавших от урагана Отис в октябре 2023 года.
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