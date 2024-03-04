Вслед за Циципасом. Хольгер Руне объявил о проведении благотворительной акции на Мастерсе в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира, 20-летний датчанин Хольгер Руне заявил о проведении благотворительной акции на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта. Деньги пойдут в фонд помощи нуждающимся детям.

Каждый эйс, исполненный датчанином, будет приравнен к 2500 датских крон (≈ $ 364).

"В этом году на турнире в Индиан-Уэллсе я буду работать не только ради победы, но и ради дела, которое очень много для меня значит. Я буду жертвовать по 2500 датских крон в фонд помощи детям за каждую подачу навылет во время турнира в Индиан-Уэллсе, который скоро начнётся. Минимальная сумма моего пожертвования составит 50 тыс. датских крон", — написал спортсмен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее подобную акцию проводил греческий теннисист Стефанос Циципас, который перед стартом турнира в Акапулько (Мексика) пообещал пожертвовать $ 1000 за каждый свой эйс на соревнованиях на поддержку жителей, пострадавших от урагана Отис в октябре 2023 года.