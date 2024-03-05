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Следом за АТР. Итоговый турнир WTA может пройти в Саудовская Аравии
Стороны ведут переговоры
Итоговый чемпионат WTA 2024 года пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), пишет издание Sport.pl.
По данным СМИ, женская теннисная ассоциация в ближайшие дни подпишет с Саудовской Аравией контракт, согласно которому Итоговый турнир у женщин будет проводиться в Эр-Рияде до 2026 года с возможностью продления.
Таким образом, если информация подтвердится, WTA последует примеру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая 28 февраля объявила о заключении сотрудничества с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).
Крупное соглашение сделало PIF титульным спонсором рейтинга организации, молодёжного Итогового чемпионата и Итогового турнира ATP, который в 2024 году вновь будет сыгран в Турине (Италия).
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