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Кубок Хопмана не состоится в 2024 году

Теннис

Причиной стали Олимпийские игры в Париже

Кубок Хопмана не состоится в 2024 году

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Командный турнир Кубок Хопмана не состоится в 2024 году из-за летних Олимпийских игр в Париже, пишет официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

"Учитывая, что и Кубок Хопмана, и Олимпийские игры должны пройти во Франции, не проводить турнир в этом году — разумное решение. Игроки, которые собирались принять участие в соревнованиях, были проинформированы о нашем решении. Мы с нетерпением ждём их на Лазурном берегу в следующем году", — приводит слова президент ITF Дэвида Хаггерти сайт федерации.

Напомним, турнир для смешанных команд должен был пройти в Ницце в июле.

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