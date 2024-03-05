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Кубок Хопмана не состоится в 2024 году
Причиной стали Олимпийские игры в Париже
Командный турнир Кубок Хопмана не состоится в 2024 году из-за летних Олимпийских игр в Париже, пишет официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).
"Учитывая, что и Кубок Хопмана, и Олимпийские игры должны пройти во Франции, не проводить турнир в этом году — разумное решение. Игроки, которые собирались принять участие в соревнованиях, были проинформированы о нашем решении. Мы с нетерпением ждём их на Лазурном берегу в следующем году", — приводит слова президент ITF Дэвида Хаггерти сайт федерации.
Напомним, турнир для смешанных команд должен был пройти в Ницце в июле.
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