Новак Джокович опубликовал фотографии с корта в Индиан-Уэллсе

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович поделился фотографиями с центрального корта соревнований в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, что с 6 по 17 марта пройдёт первый в сезоне турнир серии "Мастерс".

"В последний раз я играл на этом прекрасном корте в 2019 году. А кажется, что это было вчера. Замечательно вернуться в Теннисный Рай. Не могу дождаться начала турнира! Идем!" — подписал фотографии сербский теннисист.