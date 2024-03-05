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Новак Джокович опубликовал фотографии с корта в Индиан-Уэллсе
Первые матчи стартуют 6 марта
фото - flashscore.com.ua
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович поделился фотографиями с центрального корта соревнований в Индиан-Уэллсе (США).
Напомним, что с 6 по 17 марта пройдёт первый в сезоне турнир серии "Мастерс".
"В последний раз я играл на этом прекрасном корте в 2019 году. А кажется, что это было вчера. Замечательно вернуться в Теннисный Рай. Не могу дождаться начала турнира! Идем!" — подписал фотографии сербский теннисист.
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