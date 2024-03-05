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Катарина Завацкая уступила чемпионке Australian Open на старте турнира ITF W75 в Словакии
Украинка выиграла стартовый сет, но проиграла два последующих
Фото: twitter
Украинская теннисистка Катарина Завацкая потерпела поражение на старте турнира ITF W75 в Словакии.
В стартовом матче первого круга она не смогла обыграть словацкую теннисистку Ренату Ямрихову.
ITF W75
Катарина Завацкая — Рената Ямрихова 6:4, 2:6, 1:6
Матч продлился 1 час и 55 минут. За это время украинка подала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки, сделала два брейка и проиграла пять геймов на своей подаче.
Отметим, что соперница Рената Ямрихова, стала чемпионкой юниорского Australian Open.
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