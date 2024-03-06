Карлос Алькарас: В этом году я довольно неплохо начал в Австралии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что не считает провальными свои результаты после победы на Уимблдоне-2023.

"Результаты на американской серии турниров после Уимблдона не были неудачными. Люди считают, что если ты не выигрываешь титулы, то это плохо, но на самом деле это не так.

Я выходил в четвертьфинал на нескольких "Мастерсах", в финал – в Цинциннати, где я играл с Джоковичем, и в полуфинал US Open. А вот начиная с сентября действительно многое можно было бы улучшить.

Не снижать уровень игры и не терять концентрацию, как это сделал я. Я уже говорил об этом, Хуан Карлос говорил об этом, кроме того, мы это обсуждали и внутри команды.

В этом году я довольно неплохо начал в Австралии, а в Буэнос-Айресе и в Рио я не добился желаемого результата, но такое бывает.

Я не считаю, что мои результаты после Уимблдона — это провал и разочарование. Я просто должен извлечь из этого урок", — приводит слова Алькараса портал Tennis365.