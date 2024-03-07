Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль объявил о снятии с турнира в Индиан-Уэллсе
Испанец не может набрать оптимальные кондиции
Фото: Твіттер
Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль сообщил, что не выступит на турнире категории серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).
"С большой печалью я вынужден сняться с этого потрясающего турнира в Индиан-Уэллсе. Все знают, как сильно я люблю это место и как сильно я люблю здесь играть. Это также одна из причин, по которой я очень рано приехал в пустыню, чтобы потренироваться и постараться подготовиться.
Я усердно работал и тренировался, и вы все знаете, что я прошёл тест в эти выходные, но я не считаю себя готовым выступить на самом высоком уровне на таком важном турнире. Это нелёгкое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков. Буду скучать по всем вам, и я уверен, что турнир пройдёт с большим успехом", — написал Надаль.
Напомним, что в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль должен был сыграть с канадцем Милошем Раоничем.
Популярное сейчас
- Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча
- Лунин получил средние оценки за ответный матч с РБ Лейпциг
- ЛЧ. Реал - РБ Лейпциг 1:1. Двойной праздник в Мадриде
- Хочу закончить на хорошей ноте. Рафаэль Надаль высказался о завершении карьеры
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО