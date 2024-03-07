Рафаэль Надаль объявил о снятии с турнира в Индиан-Уэллсе

Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль сообщил, что не выступит на турнире категории серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

"С большой печалью я вынужден сняться с этого потрясающего турнира в Индиан-Уэллсе. Все знают, как сильно я люблю это место и как сильно я люблю здесь играть. Это также одна из причин, по которой я очень рано приехал в пустыню, чтобы потренироваться и постараться подготовиться.

Я усердно работал и тренировался, и вы все знаете, что я прошёл тест в эти выходные, но я не считаю себя готовым выступить на самом высоком уровне на таком важном турнире. Это нелёгкое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков. Буду скучать по всем вам, и я уверен, что турнир пройдёт с большим успехом", — написал Надаль.

Напомним, что в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль должен был сыграть с канадцем Милошем Раоничем.