Швёнтек: Может быть будет разумнее пропускать некоторые турниры

Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что думает о сокращении количества турниров в своём календаре в будущем.

"Может быть, в будущем будет разумнее пропускать некоторые турниры, чтобы сосредоточиться на важных соревнованиях. Планировать календарь так, чтобы не торопясь зарабатывать очки. Некоторые из лучших, более опытных игроков так делают, и я тоже об этом думаю. Но сейчас я нахожусь на том этапе, когда хочу играть везде. Особенно на турнирах, где я чувствую себя комфортно. Конечно, хочется подойти к Олимпиаде в оптимальном состоянии. Хочу оставаться свежей и иметь достаточно времени на восстановление. Посмотрим, если пропуск турниров будет необходим, я это сделаю", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.