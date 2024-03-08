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Карлос Алькарас и Новак Джокович узнали своих соперников в стартовых матчах турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис

Теннисисты проведут свои матчи 9 марта

Карлос Алькарас и Новак Джокович узнали своих соперников в стартовых матчах турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Определился первый соперник второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Им стал 41-я ракетка мира из Италии Маттео Арнальди.

В матче первого круга Арнальди со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) обыграл 86-ю ракетку мира из Франции Люку Ван Аша.

В параллельной встрече определился первый соперник 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Им стал 69-я ракетка мира из Австралии Александар Вукич.

В матче первого круга Вукич со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) обыграл 149-ю ракетку мира из Японии Синтаро Мочизуки (Q).

Напомним, что турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта.

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Новак Джокович Карлос Алькарас
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