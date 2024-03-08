Джокович: Закат моей карьеры и карьеры Надаля не за горами, наша эпоха подходит к концу

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о возможном завершении карьеры.

"Мы знаем, что момент завершения карьеры настанет для каждого из нас. Время идёт. Федерер уже закончил, закат моей карьеры и карьеры Рафы тоже не за горами. Наша эпоха подходит к концу, и это грустно. В то же время я думаю, что есть множество замечательных матчей и моментов, которые мы можем отпраздновать и порадоваться за то, что это было у каждого из нас по отдельности и у нас всех как группы", — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.