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Костюк победила японку Хонтама и вышла в третий круг Indian Wells

Теннис

Неплохой матч от Марты

Костюк победила японку Хонтама и вышла в третий круг Indian Wells

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №32) уверенно стартовала на турнире серии WTA1000 в американском Indian Wells.

Первый круг соревнований наша спортсменка пропустила в качестве сеяной. В матче 1/32 финала Марта уверенно обыграла представительницу Японии Маю Хонтаму (WTA №120).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу украинки, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 6 из 11 использованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок. Поединок длился 1 час 18 минут.

В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против чешки, седьмой ракетки мира Маркеты Вондрушевой.

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