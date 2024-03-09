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Костюк победила японку Хонтама и вышла в третий круг Indian Wells
Неплохой матч от Марты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №32) уверенно стартовала на турнире серии WTA1000 в американском Indian Wells.
Первый круг соревнований наша спортсменка пропустила в качестве сеяной. В матче 1/32 финала Марта уверенно обыграла представительницу Японии Маю Хонтаму (WTA №120).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу украинки, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 6 из 11 использованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок. Поединок длился 1 час 18 минут.
В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против чешки, седьмой ракетки мира Маркеты Вондрушевой.
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