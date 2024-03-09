Костюк победила японку Хонтама и вышла в третий круг Indian Wells

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №32) уверенно стартовала на турнире серии WTA1000 в американском Indian Wells.

Первый круг соревнований наша спортсменка пропустила в качестве сеяной. В матче 1/32 финала Марта уверенно обыграла представительницу Японии Маю Хонтаму (WTA №120).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу украинки, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 6 из 11 использованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок. Поединок длился 1 час 18 минут.

В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против чешки, седьмой ракетки мира Маркеты Вондрушевой.