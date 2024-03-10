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Ястремская, Калинина и Цуренко покидают Indian Wells

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Украинки проиграли свои матчи

Ястремская, Калинина и Цуренко покидают Indian Wells

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Три украинских теннисистки завершили свои выступления на турнире серии WTA1000 в американском Indian Wells.

Дайана Ястремская (WTA №31) не смогла доиграть свой матч против британки Эммы Радукану (WTA №250) и снялась с поединка при счете 0-4 в первом сете. Причиной отказа от продолжения борьбы стала боль в нижней части живота.

Ангелина Калинина (WTA №35) в двух сетах уступила представительнице Италии Лучии Бронцетти (WTA №53). Счет матча 6-3; 6-4, поединок продолжался 1 час 25 минут. В активе украинки 0 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 2 из 4 использованных брейка и 1 двойная ошибка.

Леся Цуренко (WTA №37) в тяжелом трехсетовом противостоянии проиграла местной Эмме Наварро (WTA №23). Счет матча 2-1 (4-6; 7-5; 7-5) в пользу американки. Поединок длился 2 часа 29 минут, в активе Леси 0 подач на вылет, 11 подряд выигранных очков, 8 из 15 использованных брейков и 8 двойных ошибок.

Калинина и Ястремская, также находившиеся в заявке на парный турнир, отказались от старта.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в третий круг Indian Wells.

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