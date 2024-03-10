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Киченок в паре с Остапенко вышли во второй круг Indian Wells
Непростой матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла во второй круг турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells. Наша спортсменка в паре с латвийкой Еленой Остапенко одолели итальянско-французский дуэт Эррани/Зигемунд.
Счет матча 2-1 (1-6; 6-2; 10-8) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 0 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 2 из 3 использованных брейков и 7 двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Киченок и Остапенко сыграют против японско-сербского дуэта Шюко Аояма/Александра Крунич.
Напомним, что ранее Свитолина
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