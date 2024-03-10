Киченок в паре с Остапенко вышли во второй круг Indian Wells

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла во второй круг турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells. Наша спортсменка в паре с латвийкой Еленой Остапенко одолели итальянско-французский дуэт Эррани/Зигемунд.

Счет матча 2-1 (1-6; 6-2; 10-8) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 0 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 2 из 3 использованных брейков и 7 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Киченок и Остапенко сыграют против японско-сербского дуэта Шюко Аояма/Александра Крунич.