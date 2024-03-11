Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Ига Швёнтек, первая ракетка мира, вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В своём матче третьего круга спортсменка обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг

Ига Швёнтек — Линда Носкова 6:4, 6:0

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время Ига Швёнтек реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила одну двойную ошибку. На счету Линды Носковой две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из пяти и семь двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Ига Швёнтек поборется либо с 79-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.