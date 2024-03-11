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Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Польская теннисистка отдала сопернице 4 гейма
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Польская теннисистка Ига Швёнтек, первая ракетка мира, вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В своём матче третьего круга спортсменка обыграла 29-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Ига Швёнтек — Линда Носкова 6:4, 6:0
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время Ига Швёнтек реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила одну двойную ошибку. На счету Линды Носковой две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из пяти и семь двойных ошибок.
За выход в четвертьфинал Ига Швёнтек поборется либо с 79-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой.
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