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Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе, обыграв Феликс Оже-Альяссима

Теннис

Испанец одержал победу в двухсетовом матче

Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе, обыграв Феликс Оже-Альяссима

Фото: Defector

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11 марта, на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Канады, 31-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Карлос Алькарас — Феликс Оже-Альяссим 6:2, 6:3

Матч продолжался 1 час 17 минут. Алькарас сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Канадский теннисист выполнил один эйс, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта.

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Карлос Алькарас
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