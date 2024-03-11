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Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе, обыграв Феликс Оже-Альяссима
Испанец одержал победу в двухсетовом матче
Фото: Defector
11 марта, на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Канады, 31-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом.
Индиан-Уэллс. Третий круг
Карлос Алькарас — Феликс Оже-Альяссим 6:2, 6:3
Матч продолжался 1 час 17 минут. Алькарас сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Канадский теннисист выполнил один эйс, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта.
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