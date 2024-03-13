Янник Синнер вышел в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе, обыграв Бена Шелтона

Третья ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории Мастерс в Индиан-Уэллсе. В четвертом круге итальянец обыграл 16-ю ракетку мира американца Бена Шелтона.

Индиан-Уэллс. Четвертый круг

Янник Синнер — Бен Шелтон 7:6, 6:1

Встреча теннисистов длилась 1 час 38 минут. На счету Синнера три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Шелтон отметился тремя эйсами и пятью двойными ошибками, а также реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В следующем раунде Синнер сыграет с 32-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой, который в 1/8 финала обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Турнир категории Мастерс в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.