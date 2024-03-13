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Янник Синнер вышел в четвертьфинал Мастерса в Индиан-Уэллсе, обыграв Бена Шелтона
Итальянский теннисист одержал победу в двухсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории Мастерс в Индиан-Уэллсе. В четвертом круге итальянец обыграл 16-ю ракетку мира американца Бена Шелтона.
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Янник Синнер — Бен Шелтон 7:6, 6:1
Встреча теннисистов длилась 1 час 38 минут. На счету Синнера три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Шелтон отметился тремя эйсами и пятью двойными ошибками, а также реализовал один брейк-пойнт из пяти.
В следующем раунде Синнер сыграет с 32-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой, который в 1/8 финала обыграл грека Стефаноса Циципаса.
Турнир категории Мастерс в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.
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