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Янник Синнер вышел на пятое место по длительности серии побед в матчах ATP
Итальянский теннисист может занять четвертое место в списке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер по ходу турнира в Индиан-Уэллсе, который проходит с 6 по 17 марта, занял пятую строчку по серии побед в матчах ATP среди действующих игроков.
13 марта итальянец в четвёртом круге обыграл 16-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6, 6:1, достигнув, таким образом 18 побед.
Сейчас список выглядит следующим образом:
Новак Джокович, 43 победы (2010–2011);
Рафаэль Надаль, 32 победы (2008);
Энди Маррей, 28 побед (2016–2017);
Даниил Медведев, 20 побед (2020–2021);
Янник Синнер, 18 побед (2023–2024);
Александр Зверев, 16 побед (2021);
Феликс Оже-Альяссим, 16 побед (2022).
Напомним, действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе является испанец Карлос Алькарас
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