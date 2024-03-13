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Янник Синнер вышел на пятое место по длительности серии побед в матчах ATP

Теннис

Итальянский теннисист может занять четвертое место в списке

Янник Синнер вышел на пятое место по длительности серии побед в матчах ATP

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер по ходу турнира в Индиан-Уэллсе, который проходит с 6 по 17 марта, занял пятую строчку по серии побед в матчах ATP среди действующих игроков.

13 марта итальянец в четвёртом круге обыграл 16-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6, 6:1, достигнув, таким образом 18 побед.

Сейчас список выглядит следующим образом:

Новак Джокович, 43 победы (2010–2011);

Рафаэль Надаль, 32 победы (2008);

Энди Маррей, 28 побед (2016–2017);

Даниил Медведев, 20 побед (2020–2021);

Янник Синнер, 18 побед (2023–2024);

Александр Зверев, 16 побед (2021);

Феликс Оже-Альяссим, 16 побед (2022).

Напомним, действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе является испанец Карлос Алькарас

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