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Названы города проведения группового этапа Кубка Дэвиса — 2024

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Соревнования стартуют 10 сентября

Названы города проведения группового этапа Кубка Дэвиса — 2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Определились города, в которых пройдёт групповой этап Кубка Дэвиса 2024 года.

Турнир состоится с 10 по 15 сентября в городах Болонья (Италия), Манчестер (Великобритания), Валенсия (Испания), Чжухай (Китай). Жеребьёвка группового этапа запланирована на 19 марта.

По сравнению с 2023-м произошло единственное изменение: вместо хорватского Сплита одна из групп сыграет в Китае.

На групповом этапе в этом году выступят Италия (прошлогодние чемпионы), Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Словакия, США, Финляндия, Франция, Чили и Чехия.

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Кубок Дэвиса
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