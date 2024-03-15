Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в четвертьфинале Мастерса в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 15 марта, на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) прошёл матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и представителем Германии, шестой ракеткой Александром Зверевым.

Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Карлос Алькарас — Александр Зверев 6:3, 6:1

Матч продолжался 3 часа 6 минут. Алькарас сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Зверев выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Отметим, что четвертьфинальный матч был остановлен из-за аномального нашествия пчёл на стадионе при счёте 1:1 в первом сете. Одна из пчёл даже ужалила в лоб испанского теннисиста.

В полуфинале "Мастерса" в США Алькарас встретится с итальянским теннисистом, третьей ракеткой мира Янником Синнером.