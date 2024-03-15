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АТР. Определились полуфинальные пары Мастерса в Индиан-Уэллсе
Карлос Алькарас может побороться за титул
Фото: Blaze Trends
15 марта завершились все четвертьфинальные матчи турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах переиграл Александра Зверева. Матч был прерван в третьем гейме первого сета из-за атаки пчел.
Теперь Карлос Алькарас сыграет с Янником Синнером, который уверенно обыграл Иржи Легечку. Во второйм полуфинальном матче сойдутся Томми Пол и Даниил Медведев.
АТР 1000 Индиан-Уэллс. Полуфинальные матчи
Томми Пол – Даниил Медведев
Янник Синнер – Карлос Алькарас
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