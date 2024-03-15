АТР. Определились полуфинальные пары Мастерса в Индиан-Уэллсе

15 марта завершились все четвертьфинальные матчи турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах переиграл Александра Зверева. Матч был прерван в третьем гейме первого сета из-за атаки пчел.

Теперь Карлос Алькарас сыграет с Янником Синнером, который уверенно обыграл Иржи Легечку. Во второйм полуфинальном матче сойдутся Томми Пол и Даниил Медведев.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Полуфинальные матчи

Томми Пол – Даниил Медведев

Янник Синнер – Карлос Алькарас