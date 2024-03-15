Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Индиае-Уэллс. 20-летняя Кори Гауфф пробилась в полуфинал соревнований
Американка провела зрелищный матч с 49-й ракеткой мира
фото - rolandgarros.com
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 49-я ракетка мира китайская теннисистка Юань Юэ и третья ракетка мира Кори Гауфф, представляющая США.
Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Юань Юэ — Кори Гауфф 4:6, 3:6
Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Юань Юэ не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 10. На счету Гауфф шесть эйсов, 17 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
В полуфинале Гауфф сыграет с 23-й ракеткой мира Эммой Наварро.
Напомним, что турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.
Популярное сейчас
- Невероятные камбэки и драмы в ЛЕ и ЛК, Бенфика одолела Рейнджерс, а Судаков намекает на Челси. Главные новости за 14 марта
- Самая эпичная развязка дня. Байер — Карабах 3:2. Видео голов и обзор матча
- ЛЕ. Байер - Карабах 3:2. Драма в компенсированное время в Леверкузене
- Свитолина: Тяжело играть в Индиан-Уэллсе, потому что мяч очень тяжелый и большой
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО