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Индиае-Уэллс. 20-летняя Кори Гауфф пробилась в полуфинал соревнований

Теннис

Американка провела зрелищный матч с 49-й ракеткой мира

Индиае-Уэллс. 20-летняя Кори Гауфф пробилась в полуфинал соревнований

фото - rolandgarros.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 49-я ракетка мира китайская теннисистка Юань Юэ и третья ракетка мира Кори Гауфф, представляющая США.

Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Юань Юэ — Кори Гауфф 4:6, 3:6

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Юань Юэ не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 10. На счету Гауфф шесть эйсов, 17 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В полуфинале Гауфф сыграет с 23-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Напомним, что турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.

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Кори Гауфф
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