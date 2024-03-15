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Индиан-Уэллс. Мария Саккари вслед за Кори Гауфф вышла в полуфинал соревнований, одержав волевую победу
Теннисистки определили сильнейшую в трехсетовом матче
Девятая ракетка мира Мария Саккари вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Мария Саккари — Эмма Наварро 5:7, 6:2, 6:4
В четвертьфинале представительница Греции обыграла 23-ю ракетку мира американку Эмму Наварро.
Встреча теннисисток длилась 2 часа 53 минуты. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17. Наварро отметилась четырьмя двойными ошибками, а также 3 реализованными брейк-пойнтами из 13.
В следующем раунде Саккари сыграет с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.
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