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Карлос Алькарас - о нашествии пчёл: Никогда ничего подобного со мной не случалось
В целом теннисист рассказал, что ситуация получилась забавной
Фото: ATP Tour
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о нашествии пчёл во время победного матча 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) с немцем Александром Зверевым.
"Это самый необычный матч в моей карьере. Никогда ничего подобного со мной не случалось. Конечно, я запомню эту игру. Думаю, всем эта ситуация показалась забавной.
Я выиграл первое очко в третьем гейме первого сета и был готов подавать. Я увидел вокруг несколько пчёл, но думал, что их немного. А потом я взглянул на небо, и их там были тысячи. Они летели ко мне, путались в моих волосах. Это было безумие. Одна из пчёл напала на меня. Я хотел спастись от них, начал убегать. Да, я немного боюсь пчёл", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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