  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас - о нашествии пчёл: Никогда ничего подобного со мной не случалось
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас - о нашествии пчёл: Никогда ничего подобного со мной не случалось

Теннис

В целом теннисист рассказал, что ситуация получилась забавной

Карлос Алькарас - о нашествии пчёл: Никогда ничего подобного со мной не случалось

Фото: ATP Tour

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о нашествии пчёл во время победного матча 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) с немцем Александром Зверевым.

"Это самый необычный матч в моей карьере. Никогда ничего подобного со мной не случалось. Конечно, я запомню эту игру. Думаю, всем эта ситуация показалась забавной.

Я выиграл первое очко в третьем гейме первого сета и был готов подавать. Я увидел вокруг несколько пчёл, но думал, что их немного. А потом я взглянул на небо, и их там были тысячи. Они летели ко мне, путались в моих волосах. Это было безумие. Одна из пчёл напала на меня. Я хотел спастись от них, начал убегать. Да, я немного боюсь пчёл", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. Как пчеловод Ланс Дэвис спас четвертьфинальный матч в Индиан-Уэллсе
yellow-arrow
Кори Гауфф: Саккари мало что позволяет соперницам на корте
yellow-arrow
Индиан-Уэллс. Мария Саккари вслед за Кори Гауфф вышла в полуфинал соревнований, одержав волевую победу
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости