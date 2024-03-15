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Карлос Алькарас назвал лучшего игрока на данный момент
И это не Джокович
Фото: NRC
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о предстоящем поединке с итальянцем Янником Синнером (третий в рейтинге ATP) в полуфинале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США).
"Я буду наслаждаться матчем с Синнером, потому что хочу сыграть с ним с начала года. Это будет большой вызов, челлендж, мне предстоит встретиться с лучшим теннисистом в мире на данный момент. Постараюсь не позволить ему одержать 17-ю победу в этом году. Я рад этому матчу и нахожусь в ожидании", — сказал Карлос Алькарас в эфире YouTube-канала "Больше!".
Матч между Алькарасом и Синнером состоится в ночь с 16 на 17 марта по московскому времени.
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