Свентек: Дисциплина появилась, когда в команду пришел психолог

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек после победы в полуфинальном матче Indian Wells против украинки Марты Костюк (WTA №31) рассказала, когда смогла наладить дисциплину и стабильность в своей игре.

- Как выросла ваша интенсивность и дисциплина, и как вы стали лучше?

- Помню, когда я была моложе, в какой-то момент я больше играла от обороны. Когда я начала работать с Томашем Викторовским, он научил меня, как быть более агрессивной, но при этом нужно соблюдать баланс.

Дисциплина появилась, когда в команду пришла Дарья (психолог – прим), и она научила меня быть более сосредоточенной и сконцентрироваться на правильных вещах. Потому что я помню, что в юности мои мысли шли в другое русло, и у меня еще не было навыков, чтобы быть столь дисциплинированной – сказала полька.

В финале Indian Wells Свентек сыграет против греческой теннисистки Марии Саккари (WTA №7).