Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свентек: Дисциплина появилась, когда в команду пришел психолог
Возможно, наши теннисистки когда-то до этого дорастут
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек после
- Как выросла ваша интенсивность и дисциплина, и как вы стали лучше?
- Помню, когда я была моложе, в какой-то момент я больше играла от обороны. Когда я начала работать с Томашем Викторовским, он научил меня, как быть более агрессивной, но при этом нужно соблюдать баланс.
Дисциплина появилась, когда в команду пришла Дарья (психолог – прим), и она научила меня быть более сосредоточенной и сконцентрироваться на правильных вещах. Потому что я помню, что в юности мои мысли шли в другое русло, и у меня еще не было навыков, чтобы быть столь дисциплинированной – сказала полька.
В финале Indian Wells Свентек сыграет против греческой теннисистки Марии Саккари (WTA №7).
Популярное сейчас
- Известно, кого игроки Ливерпуля хотели бы видеть в качестве тренера
- Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
- Сборная начала работу в Испании. Забарный и Миколенко присоединились. ФОТО
- Янник Синнер стал первым полуфиналистом Мастерса в Индиан-Уэллсе
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир