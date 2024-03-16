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Свентек: Дисциплина появилась, когда в команду пришел психолог

Теннис

Возможно, наши теннисистки когда-то до этого дорастут

Свентек: Дисциплина появилась, когда в команду пришел психолог

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек после победы в полуфинальном матче Indian Wells против украинки Марты Костюк (WTA №31) рассказала, когда смогла наладить дисциплину и стабильность в своей игре.

- Как выросла ваша интенсивность и дисциплина, и как вы стали лучше?

- Помню, когда я была моложе, в какой-то момент я больше играла от обороны. Когда я начала работать с Томашем Викторовским, он научил меня, как быть более агрессивной, но при этом нужно соблюдать баланс.

Дисциплина появилась, когда в команду пришла Дарья (психолог – прим), и она научила меня быть более сосредоточенной и сконцентрироваться на правильных вещах. Потому что я помню, что в юности мои мысли шли в другое русло, и у меня еще не было навыков, чтобы быть столь дисциплинированной – сказала полька.

В финале Indian Wells Свентек сыграет против греческой теннисистки Марии Саккари (WTA №7).

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