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Победа над Костюк стала юбилейной для Свентек
Просто феноменальная карьера
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек вышла в
Победа над нашей спортсменкой стала для лучшей теннисистки планеты 300-й в ее карьере. В пассиве Иги 68 поражений, а показатель "винрейт" составил 81,5%.
В текущем сезоне Свентек выиграла 19 матчей (лидер у женщин), а с октября прошлого года полячка проигрывала всего дважды (из 32 матчей).
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