Победа над Костюк стала юбилейной для Свентек

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек вышла в финал турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells. В матче 1/2 финала соревнований она одолела украинку Марту Костюк (WTA №31).

Победа над нашей спортсменкой стала для лучшей теннисистки планеты 300-й в ее карьере. В пассиве Иги 68 поражений, а показатель "винрейт" составил 81,5%.

В текущем сезоне Свентек выиграла 19 матчей (лидер у женщин), а с октября прошлого года полячка проигрывала всего дважды (из 32 матчей).