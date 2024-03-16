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Победа над Костюк стала юбилейной для Свентек

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Просто феноменальная карьера

Победа над Костюк стала юбилейной для Свентек

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек вышла в финал турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells. В матче 1/2 финала соревнований она одолела украинку Марту Костюк (WTA №31).

Победа над нашей спортсменкой стала для лучшей теннисистки планеты 300-й в ее карьере. В пассиве Иги 68 поражений, а показатель "винрейт" составил 81,5%.

В текущем сезоне Свентек выиграла 19 матчей (лидер у женщин), а с октября прошлого года полячка проигрывала всего дважды (из 32 матчей).

Комментарий Иги после выхода в финал

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