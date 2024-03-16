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Снигур сразится за первый титул в сезоне на турнире ITF W75 в Чехии

Теннис

Удачи в финале

Снигур сразится за первый титул в сезоне на турнире ITF W75 в Чехии

Фото: UK Sports News

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №135) вышла в финал турнира серии ITF W75 в чешских Ржичанах.

В матче 1/2 финала соревнований наша спортсменка победила хорватку Антонию Ружич. Счет поединка 2-0 (7-5; 7-6) в пользу Дарьи. Матч продолжался 1 час 41 минуту. Это была первая очная встреча теннисисток.

В решающем матче за главный титул соревнований украинка сыграет против 17-летней представительницы Чехии Терезы Валентовой (WTA №557).

Напомним, ранее Костюк проиграла в полуфинале Indian Wells.

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