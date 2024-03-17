  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определились финалисты Indian Wells в мужском разряде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились финалисты Indian Wells в мужском разряде

Теннис

С детства за Испанию

Определились финалисты Indian Wells в мужском разряде

Фото: Eurosport

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, вышел в финал турнира серии АТР1000 в американском Indian Wells. В полуфинальном матче "Карлито" победил своего яростного конкурента, итальянца Янника Синнера (АТР №3).

Счет матча 2-1 (1-6; 6-3; 6-2) в пользу Алькараса, в активе которого 0 подач на вылет, 15 виннеров, 3 из 6 использованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков, 13 невынужденных и 2 двойные ошибки. Поединок длился 2 часа 3 минуты.

Испанец остановил победную серию итальянца, длившуюся 16 матчей в этом году. Для Алькараса это будет шестой финал на турнирах ATP 1000 и второй подряд в Индиан-Уэллс (в прошлом году Карлос выиграл турнир).

В решающем матче за главный титул соревнований испанец сыграет против нейтрального Даниила Медведева (АТР №4). В полуфинальном матче последний победил американца Томми Пола (АТР №17). Счет матча 2-1 (1-6; 7-6; 6-2). Поединок длился 2 часа 25 минут.

Алькарас и Медведев пять раз встречались в очных противостояниях, счет 3-2 в пользу испанца.

По теме
yellow-arrow
Синнер о поражении от Алькараса: Я делал те же вещи снова и снова, и это подвело меня
yellow-arrow
Воскресные забавы: Свитолина показала, с кем проводит последний день недели. Фото
yellow-arrow
Снигур сразится за первый титул в сезоне на турнире ITF W75 в Чехии
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости