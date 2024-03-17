Определились финалисты Indian Wells в мужском разряде

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, вышел в финал турнира серии АТР1000 в американском Indian Wells. В полуфинальном матче "Карлито" победил своего яростного конкурента, итальянца Янника Синнера (АТР №3).

Счет матча 2-1 (1-6; 6-3; 6-2) в пользу Алькараса, в активе которого 0 подач на вылет, 15 виннеров, 3 из 6 использованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков, 13 невынужденных и 2 двойные ошибки. Поединок длился 2 часа 3 минуты.

Испанец остановил победную серию итальянца, длившуюся 16 матчей в этом году. Для Алькараса это будет шестой финал на турнирах ATP 1000 и второй подряд в Индиан-Уэллс (в прошлом году Карлос выиграл турнир).

В решающем матче за главный титул соревнований испанец сыграет против нейтрального Даниила Медведева (АТР №4). В полуфинальном матче последний победил американца Томми Пола (АТР №17). Счет матча 2-1 (1-6; 7-6; 6-2) . Поединок длился 2 часа 25 минут.

Алькарас и Медведев пять раз встречались в очных противостояниях, счет 3-2 в пользу испанца.