Воскресные забавы: Свитолина показала, с кем проводит последний день недели. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка пришла в детскую комнату вместе со своей дочерью Skaї. После поражения в матче третьего круга американского Indian Wells наша спортсменка отдыхает и готовится к следующим турнирам. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк проиграла в полуфинале Indian Wells.