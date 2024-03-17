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Воскресные забавы: Свитолина показала, с кем проводит последний день недели. Фото
Самый дорогой человек
instagram.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка пришла в детскую комнату вместе со своей дочерью Skaї. После поражения в матче третьего круга американского Indian Wells наша спортсменка отдыхает и готовится к следующим турнирам. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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