Саккари о финале против Свентек: Будем просто бороться и пытаться выиграть этот турнир

Греческая теннисистка, седьмая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала ожидания от финального матча Indian Wells против польки Иги Свентек (WTA №1).

– Перед финалом счет, как вы знаете, 3-2 в вашу пользу. Насколько важен для вас выход в финал, учитывая, что в последний раз вы играли с Игой здесь в 22-м году? (Швентек одержала победу в финале соревнований)

– На самом деле это довольно странно, что в последний раз мы играли два года назад. Я бы сказала, что мы очень изменились за два года. В это время началась ее полоса или несколько недель до этого.

Знаете то, что я впереди в личных встречах, на самом деле ничего не значит, потому что сейчас она лучший игрок в мире. Я просто постараюсь удержать это преимущество и выйти вперед на две победы, но это будет очень, очень сложно.

– Говоря о матче с Игой, очевидно, что вы имели успех против нее. Видите ли вы разницу между Игой, которую вы достаточно стабильно побеждали в начале ваших матчей, и той, с которой вы столкнетесь через 48 часов?

– Я уверена, что не могу сказать многое, потому что мы не играли друг с другом уже два года. Когда ты смотришь, как кто-то играет против других игроков, это всегда отличается от того, как он играет против тебя. Но, знаете, одно я знаю наверняка – она очень хорошая, я очень хорошая, и мы будем просто бороться и пытаться выиграть этот турнир. Теперь это то, что хочу начать думать завтра. Но, как я уже говорила раньше, это будет очень тяжело и очень сложно.

– Чуть-чуть банальный вопрос о выходе в финал WTA 1000. Какие эмоции приносит вам этот результат и насколько это вам неожиданно, учитывая все факторы?

– Мы всегда говорим, что в теннисе один день может изменить все, но месяц назад я была в Абу-Даби и не могла перебить мяч через сетку, а сейчас я здесь, на одном из самых больших турниров, играю в финале. Это все уроки, и это то, что вы должны просто принять, что чем дольше вы находитесь в туре, тем больше у вас будут плохие времена, а потом все может измениться за неделю.

Я очень рада, что именно на этой неделе все начало меняться, потому что вы знаете, как сильно я люблю это место, и я говорила себе, что хочу остаться здесь как можно дольше, и вот мы здесь, остаемся до воскресенья, понедельника (улыбается) - сказала Мария.