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Стародубцева прокомментировала вызов в национальную сборную
Удачи в главной команде
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала вызов национальной команде на матч Кубка Билли Джин Кинг против сборной Румынии.
"Ждала ли я вызова в сборную? Наверное, да, но все равно очень приятно, что обо мне подумали и пригласили. Я очень рада, что буду в сборной и даже если мне не придется играть, я рада, что смогу приехать и поддержать девочек. Для меня важен этот вызов - я люблю Украину и люблю играть за нашу страну.
Я провела пять лет в Университете и постоянно играла в команде, так что я даже больше привыкла быть в команде, чем выступать самостоятельно. Я наверняка буду лучшей болельщицей, потому что я умею поддерживать (смеется)" – сказала Юлия.
Напомним, что сборные Украины и Румынии в очном поединке будут бороться за право сыграть осенью в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг и побороться за главный трофей соревнований.
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