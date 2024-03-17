Стародубцева прокомментировала вызов в национальную сборную

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала вызов национальной команде на матч Кубка Билли Джин Кинг против сборной Румынии.

"Ждала ли я вызова в сборную? Наверное, да, но все равно очень приятно, что обо мне подумали и пригласили. Я очень рада, что буду в сборной и даже если мне не придется играть, я рада, что смогу приехать и поддержать девочек. Для меня важен этот вызов - я люблю Украину и люблю играть за нашу страну.

Я провела пять лет в Университете и постоянно играла в команде, так что я даже больше привыкла быть в команде, чем выступать самостоятельно. Я наверняка буду лучшей болельщицей, потому что я умею поддерживать (смеется)" – сказала Юлия.

Напомним, что сборные Украины и Румынии в очном поединке будут бороться за право сыграть осенью в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг и побороться за главный трофей соревнований.

