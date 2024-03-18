Карлос Алькарас: Я так рад выиграть титул в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). В финале он обыграл россиянина, четвёртую ракетку мира Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

"Я так рад выиграть титул в Индиан-Уэллсе! Прежде всего, я показал свой уровень на этой неделе в матчах против лучших теннисистов в мире! Это так много значит для меня! Ваша поддержка снова была жизненно важна!" — написал Алькарас в своём аккаунте в соцсетях.

Стоит отметить, что за победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе 2024 года Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков.