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Карлос Алькарас повторил достижение 36-летней давности
Подобного добивался лишь Борис Беккер
Фото: Blaze Trends
Вторая ракетка мира и победитель двух турниров "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым теннисистом в истории турнира, который выиграл второй подряд мужской одиночный разряд до того, как ему исполнился 21 год, пишет Opta Sport.
По информации источника, успешно защитив свой титул на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), Алькарас повторил достижение немецкого теннисиста Бориса Беккера в 1987–1988 годах.
Напомним, в финальном матче турнира 2024 года Алькарас обыграл Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
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