Карлос Алькарас повторил достижение 36-летней давности

Вторая ракетка мира и победитель двух турниров "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым теннисистом в истории турнира, который выиграл второй подряд мужской одиночный разряд до того, как ему исполнился 21 год, пишет Opta Sport.

По информации источника, успешно защитив свой титул на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), Алькарас повторил достижение немецкого теннисиста Бориса Беккера в 1987–1988 годах.

Напомним, в финальном матче турнира 2024 года Алькарас обыграл Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:1.