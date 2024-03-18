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Карлос Алькарас повторил достижение 36-летней давности

Теннис

Подобного добивался лишь Борис Беккер

Карлос Алькарас повторил достижение 36-летней давности

Фото: Blaze Trends

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира и победитель двух турниров "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым теннисистом в истории турнира, который выиграл второй подряд мужской одиночный разряд до того, как ему исполнился 21 год, пишет Opta Sport.

По информации источника, успешно защитив свой титул на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), Алькарас повторил достижение немецкого теннисиста Бориса Беккера в 1987–1988 годах.

Напомним, в финальном матче турнира 2024 года Алькарас обыграл Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

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Карлос Алькарас
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