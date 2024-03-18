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Ига Швёнтек: Я очень горжусь тем, как со всем справилась

Теннис

Польская теннисистка высказалась о статусе первой ракетки мира

Ига Швёнтек: Я очень горжусь тем, как со всем справилась

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе заявила, что довольна тем, как справляется со всеми вызовами в своей спортивной карьере.

— Вы выиграли этот турнир два года назад, а затем Эшли Барти объявила о своём уходе из спорта, и вы поднялись на первую строчку рейтинга. С тех пор, за исключением пары недель, вы остаётесь №1. Если оглянуться на эти два года, чем вы гордитесь больше всего? Помните ли вы о том времени, когда впервые стали первой ракеткой мира?

— Честно говоря, я помню всё. Это было невероятно. Я очень горжусь тем, как я справилась со всеми вызовами, с которыми мне пришлось столкнуться.

Сначала я стала первой в мире, затем привыкла к этому, начала использовать эту уверенность на корте, стала целью №1 для многих игроков, которые хотели победить именно меня, а следующий сезон вновь начала в качестве первой ракетки мира. Так что я очень горжусь тем, как со всем справилась, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Напомним, в финале соревнований Швёнтек одержала победу над греческой спортсменкой Марией Саккари со счётом 6:4, 6:0.

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Ига Швёнтек
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