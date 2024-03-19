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Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса — 2024
Первые матчи пройдут 10 сентября
Фото: sport.ru
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса 2024 года.
Напомним, что турнир состоится с 10 по 15 сентября и пройдет в 4 городах.
Группа A. Болонья (Италия):
Италия, Нидерланды, Бельгия, Бразилия.
Группа B. Валенсия (Испания):
Австралия, Чехия, Франция, Испания.
Группа C. Чжухае (Китай):
Германия, США, Словакия, Чили.
Группа D. Манчестере (Англия):
Канада, Финляндия, Великобритания, Аргентина.
The Davis Cup Finals Group Stage are set ????— Davis Cup (@DavisCup) March 19, 2024
10-15 September ???? pic.twitter.com/K0iprXAFsK
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