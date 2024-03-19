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Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса — 2024

Теннис
Обновлено

Первые матчи пройдут 10 сентября

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса — 2024

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса 2024 года.

Напомним, что турнир состоится с 10 по 15 сентября и пройдет в 4 городах.

Группа A. Болонья (Италия):

Италия, Нидерланды, Бельгия, Бразилия.

Группа B. Валенсия (Испания):

Австралия, Чехия, Франция, Испания.

Группа C. Чжухае (Китай):

Германия, США, Словакия, Чили.

Группа D. Манчестере (Англия):

Канада, Финляндия, Великобритания, Аргентина.

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