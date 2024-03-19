Французский теннисист потерял сознание во время матча квалификации турнира в Майами

74-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо потерял сознание во время матча 1/2 финала квалификации хардового турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

Инцидент произошёл в третьем сете встречи Казо с соотечественником Гаролом Майо 4:6, 7:5, 2:1. По информации RMC Sport, Казо стало плохо во время игры из-за жары. Врач оперативно оказал помощь французскому теннисисту, который позже покинул корт на инвалидной коляске. Майо прошёл в финал квалификации турнира в Майами.

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Напомним, основной турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта.