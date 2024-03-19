Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Французский теннисист потерял сознание во время матча квалификации турнира в Майами
Спортсмен покинул корт на инвалидной коляске
74-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо потерял сознание во время матча 1/2 финала квалификации хардового турнира серии "Мастерс" в Майами (США).
Инцидент произошёл в третьем сете встречи Казо с соотечественником Гаролом Майо 4:6, 7:5, 2:1. По информации RMC Sport, Казо стало плохо во время игры из-за жары. Врач оперативно оказал помощь французскому теннисисту, который позже покинул корт на инвалидной коляске. Майо прошёл в финал квалификации турнира в Майами.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, основной турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта.
Популярное сейчас
- Франческо Тотти: Я никогда не вернусь в Рому
- Скауты Ман Сити будут просматривать голкипера сборной Украины - СМИ
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Воскресные забавы: Свитолина показала, с кем проводит последний день недели. Фото
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО