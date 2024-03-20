Стало известно имя соперницы, с которой Ига Швёнтек сыграет во втором круге турнира в Майами

Первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США) сыграет с итальянкой Камилой Джорджи, которая одержала победу над представительницей Польши Магдаленой Френх.

Матч продлился 1 час 36 минут. Джорджи в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету польской теннисистки один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Турнир в Майами проходит с 19 марта по 30 марта.