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Стало известно имя соперницы, с которой Ига Швёнтек сыграет во втором круге турнира в Майами

Теннис

Матч состоится 22 марта

Стало известно имя соперницы, с которой Ига Швёнтек сыграет во втором круге турнира в Майами

Фото: tennisnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США) сыграет с итальянкой Камилой Джорджи, которая одержала победу над представительницей Польши Магдаленой Френх.

Матч продлился 1 час 36 минут. Джорджи в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету польской теннисистки один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Турнир в Майами проходит с 19 марта по 30 марта.

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Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
20.03.2024 в 20:14
Вона ж не наша. Нащо нам ця інфа?
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
20.03.2024 в 20:14
Вона ж не наша. Нащо нам ця інфа?
Ответить
0
0

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