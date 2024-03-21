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Чемпионка US Open 2017: Помимо Олимпиады есть и другие турниры, где можно поехать и заработать денег

Теннис

Теннисистка считает, что не отобраться на Олимпийские игры не так уж и плохо

Чемпионка US Open 2017: Помимо Олимпиады есть и другие турниры, где можно поехать и заработать денег

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира, американка Слоан Стивенс высказалась об Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

"Олимпиада – это не про деньги. Если ты не отбираешься на неё, у тебя всё равно есть возможность поехать и сыграть на каком-то другом турнире, заработать денег и продолжить выступление в туре. Так что это не так уж и плохо. Но очевидно, что я смотрю на это с точки зрения человека, который уже выступал на Олимпиаде раньше. Очень благодарна своему удивительному опыту в Рио-де-Жанейро.

Если бы у меня получилось отобраться на Олимпиаду снова, конечно, это бы чем-то особенным, я была бы очень взволнована. Но впереди ещё много тенниса, много турниров, целый грунтовый сезон. Очевидно, я просто постараюсь сделать всё возможное, чтобы поехать в Париж. Если нет, я буду смотреть Игры по телевизору", — приводит слова Стивенс Sportskeeda.

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