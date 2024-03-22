Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определился первый соперник Алькараса на Мастерсе в Майами
Испанец сразится с 64-й ракеткой мира
Фото: Tennis Majors
Определился первый соперник второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на турнире серии "Мастерс" в Майами (США). Им стал другой теннисист из Испании, 64-я ракетка мира Роберто Карбальес-Баэна.
В матче первого круга Карбальес-Баэна со счётом 7:6 (7:2), 6:3 обыграл 65-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 37 минут. На счету Карбальес-Баэны три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта.
Популярное сейчас
- Три президента, положительный Блаттер и Додик за Россию: соперник сборной Украины сложнее, чем вы можете вообразить
- Украина – здесь. Шесть претендентов на три места. Вся сетка плей-офф отбора к Евро-2024
- Шевченко: Сборная Украины показала характер и боролась до последней минуты
- WTA. Свитолина сохранила 17-ю строчку в рейтинге, Костюк все ближе к топ-20
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО