Определился первый соперник Алькараса на Мастерсе в Майами

Определился первый соперник второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на турнире серии "Мастерс" в Майами (США). Им стал другой теннисист из Испании, 64-я ракетка мира Роберто Карбальес-Баэна.

В матче первого круга Карбальес-Баэна со счётом 7:6 (7:2), 6:3 обыграл 65-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 37 минут. На счету Карбальес-Баэны три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта.